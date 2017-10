Polpettone in crosta

Difficoltà: difficile Tempo: 120 minuti Costo della ricetta: 3 Euro e 50 cent. Ingredienti per 4 persone Per il polpettone I gambi e le foglie di 4 cime di broccoli o di altri tipi di cavolo (circa 500g) 1 pugno di formaggio grattugiato 2 uova 2 cucchiai di olio 1 fetta di pane secco 1 pugno di pangrattato 1 spicchio d'aglio 1 bicchiere di vino bianco o birra 3 mestoli di brodo Sale e pepe Per la crosta (pasta sfoglia) 75 grammi di burro vegetale non idrogenato 150 grammi di farina 1 pizzico di sale 50 ml di acqua molto fredda Preparazione: Ammorbidire il burro vegetale a temperatura ambiente. Impastarlo con la farina, un pizzico di sale e l'acqua. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 15 minuti. Stendere la pasta su di un piano infarinato. Lasciarla riposare altri 15 minuti e stenderla nuovamente. L'operazione va ripetuta per 5-6 volte sempre con intervalli di 15 minuti. Lasciare riposare in frigorifero fino all'utilizzo. Tritare grossolanamente i gambi e le foglie di cavoli e broccoli. Cuocerli in pentola a pressione per 15 minuti. Scolarli e farli saltare in padella con un cucchiaio di olio e uno spicchio d'aglio. Salare e pepare. Unire al trito di gambi un uovo e il rosso dell'altro tenendo da parte l'albume per dopo, il formaggio ed il pane tritato. Mescolare bene, aggiustare di sale se necessario. Con le mani formare un polpettone. Passarlo nel pangrattato su tutti i lati. In una pentola a pressione far scaldare un cucchiaio d'olio, quindi rosolare il polpettone su tutti i lati. Bagnare con un bicchiere di vino bianco o in alternativa con la birra. Lasciare evaporare a fiamma alta. Quindi versare 3 mestoli di brodo e chiudere la pentola a pressione. Lasciare cuocere 15 minuti dal fischio a fuoco basso. Togliere il polpettone dal fuoco e tenere da parte il fondo di cottura. Stendere con un matterello la pasta sfoglia fino ad uno spessore di circa 8 millimetri, porvi al centro il polpettone, chiudere la pasta intorno al polpettone. Con la pasta avanzata creare delle striscioline e formare con queste una griglia sul polpettone. Spennellare con l'albume leggermente sbattuto e far cuocere in forno a 200°C per circa 15 minuti e comunque fino a quando la crosta risulterà ben dorata. Servire subito a fette accompagnando con il fondo di cottura.