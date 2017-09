Ponderatezza ed equilibrio nella dieta

Per essere veramente "sana e naturale" la giusta alimentazione deve rispettare le esigenze varie e composite dell'organismo - di carboidrati quanto di proteine, di lipidi e di vitamine, per intenderci - in vista del delicato equilibrio su cui ogni fenomeno della vita si compone. Il pericolo che può sortire l'accettazione acritica ed inflessibile di qualunque regime (alimentare e non) non è solo quello di generare disordini biochimici all'interno del nostro organismo, quanto quello di farsi impedimento di una crescita. Corretta alimentazione significa possibilità di riprendere contatto col proprio corpo, dialogando con esso, con le sue esigenze e le sue necessità, pronti ad ascoltare i messaggi di una conoscenza antica, già viva dentro di noi. Chi decide di crescere deve saper riconoscere, in ogni regola che si impone, la sua funzione educativa, naturalmente più nascosta e difficile da scorgere, al di là e ben oltre i "vantaggi" più apparenti. Perdere peso, per la persona consapevole, deve potersi tradurre in trovare il "proprio" unico.. Partire da se stessi e arrivare alla dieta "giusta" dunque e non, nel senso inverso, da indicazioni astratte e impersonali per soddisfare specifiche necessità spesso estetiche. Anche una abbuffata di tanto in tanto può essere utile: soddisfa il palato, permette di allontanare la tristezza e può aiutare a riconoscere lo squilibrio, attraversarlo ed, eventualmente, evitarlo o correggerlo. La vera saggezza non porta ad ostinarsi sugli estremi ma neanche ad irrigidirsi nell'immobilità di una sterile "via di mezzo"; anzi: vera arte della via di mezzo è quella che presume una precedente frequentazione, e quindi conoscenza, degli opposti che la determinano e insegna non a librarsi oltre ma, piuttosto, a dribblare fra di essi. La strada del buon senso e della criticità dovrebbe comunque sempre fare da guida, soprattutto laddove ci si impone (o, meglio, propone) delle scelte particolari: e quanto mai nell'ambito della condotta alimentare dove il rischio di creare squilibri, diversi da quelli che si vorrebbero evitare, è tutt'altro che trascurabile. Attenzione dunque: i rigorismi in fatto di alimentazione possono costare cari anche ad un organismo forte e in buona salute. Loredana Filippi