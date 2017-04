Porta Venezia In Design, i materiali e le installazioni più eco

Al via oggi il Fuorisalone 2017, la manifestazione che porta nel capoluogo lombardo il meglio del design e dell'architettura, declinandolo in eventi, mostre ed installazioni. Torna per il quinto anno consecutivo il circuito Fuorisalone Porta Venezia in Design che unisce iniziative legate al design sostenibile ad un nuovo percorso gastronomico con un focus sul pane.

Hands on Design

Frigerio21

The Essential Taste of Design

Restyling your space