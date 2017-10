Associazione Nazionale Yoga. Porte aperte alla salute

Ce ne parla Claudio Conte, membro del consiglio d'amministrazione YANI e direttore della scuola professionale per insegnanti di yoga di Milano. Com'è nata l'idea della manifestazione Yoga Porte Aperte? E' stata concepita per promuovere verso il pubblico una conoscenza dello yoga che fosse affidabile, chiara, trasparente, pluralista. La nostra associazione raggruppa insegnanti che vengono da scuole differenti ma che hanno in comune un certo rigore nella formazione e nella proposta che possono fare agli utenti. Quante scuole partecipano? Ci sono 76 iniziative quest'anno in diverse città italiane, l'elenco completo è sul nostro sito. Coprono praticamente tutta la penisola. Circa un terzo di queste si svolgono a Milano o in provincia. Quante persone hanno aderito nelle scorse edizioni? L'adesione è andata in crescendo, edizione dopo edizione. Nell'ultima abbiamo avuto indicativamente tra i 5 e i 6 mila partecipanti. Delle persone che hanno partecipato alla manifestazione negli anni passati, quante si sono avvicinate effettivamente allo yoga? Non siamo mai riusciti a fare una vera stima. Di queste 5000 persone una piccola parte già pratica yoga e approfitta della manifestazione per sperimentare altri approcci, vedere il lavoro di altre scuole. Molti frequentano le iniziative perché sono gratuite. Diciamo che le persone che si iscrivono effettivamente a un corso dopo Yoga Porte Aperte rappresentano più o meno il 10 - 15%. Quali sono i vantaggi immediati che le persone hanno in questa due giorni, se ce ne sono? Sarebbe eccessivo parlare di vantaggi immediati. Il vantaggio principale è quello di potersi avvicinare allo yoga in scuole e centri che sono garantiti dall'associazione, che ha dei criteri rigorosi per la formazione, la deontologia, quello che ormai è richiesto a livello europeo a tutte le associazioni di questo tipo. Lo yoga, in generale, anche da ricerche mediche e scientifiche, ha molti effetti validi: cura innanzitutto tutti i disturbi da stress, come cefalee, gastriti e problemi digestivi di carattere nervoso, patologie muscolo-scheletriche, cervicali, lombari, articolari. Lo yoga non vuole sostituirsi al medico, ma piuttosto proporre uno stile di vita che può mantenere la buona salute e aiutare le altre terapie, convenzionali e non, ad affrntare problemi di varia natura. Una sorta di terapia di supporto? Di supporto ma soprattutto di prevenzione. Per fare un esempio, in alcuni dei Paesi europei dove la sanità è più lungimirante e più pragmatica - come in Svizzera o in Germania - si rimborsano i corsi di yoga perché si ritiene possano prevenire l'uso di medicine o la necessità di interventi chirurgici. Da noi in Italia alcuni studi in corso stanno verificando l'applicazione dello yoga come terapia complementare per patologie tumorali o per la sclerosi multipla, in particolare per dare un controllo maggiore della sintomatologia e garantire una qualità di vita migliore ai pazienti. Lo yoga può essere utile in vari ambiti, è necessario che le ricerche serie continuino. Chiara Boracchi