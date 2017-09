Porthos Edizioni

Obiettivo comune è l'indipendenza economica e culturale al fine di poter valutare senza condizionamenti. Per questo motivo Porthos, sin dall'inizio, ha scelto di non accettare inserzioni pubblicitarie di produttori e distributori di vino e di non prestare alcun tipo di consulenza. Oggi Porthos comprende una rivista indipendente che tratta di vino, cibo e cultura ("Porthos"), un progetto didattico con corsi di degustazione ("Porthos Racconta"), una casa editrice ("Porthos Edizioni"), il sito www.porthos.it, l'ideazione di eventi incentrati sul vino.