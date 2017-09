A Portofino si riduce il parco

La lobby anti-parco, costituita soprattutto da cacciatori e costruttori, sta vivendo un momento di "gloria". La recente riduzione del Parco di Portofino da 4.600 a 1.000 ettari è soltanto la punta di un Iceberg. In realtà, su tutto il territorio nazionale stanno avvenendo delle vere e proprie lotte per ridurre o abolire il verde protetto. Oppure, dove esistono zone protette come progetti sulla carta, viene impedito la loro realizzazione, come sta succedendo in Sardegna col Parco del Gennargentu o in Sicilia con l'Isola di Marettimo. Il Parco di Bracciano nel Lazio sembra essere destinato come prossima vittima di questo trend: su 11.000 ettari ca. la metà è a rischio! Ma anche il perimetro del Parco delle Prealpi Giulie (Friuli) è minacciato da una consistente riduzione e il Parco regionale Velino e Sirente ( in Abruzzo ) è già stato ridotto di oltre 9.000 ettari. Come acerrimi nemici dei Parchi in Umbria, Lazio, nelle Marche, nel Delta del Po e in Campania si stanno mostrando i cacciatori. In tutte queste regioni esercitano forti pressioni sulle amministrazioni, al punto che sulla ricomparsa del lupo nel centro Italia è stata creata una leggenda secondo la quale sono stati gli ambientalisti che hanno liberato da un elicottero dei lupacchiotti. Questi animali, oltre a creare danni agli allevatori di pecore, non possono essere cacciati. Chi li uccide viene punito con pene pesantissime. Una vita doppiamente dura per i cacciatori! Le aree protette con le superfici più vaste si trovano soprattutto in montagna. In prossimità delle coste invece si sono creati delle oasi molto ridotte che sono negate alle attività di costruttori e speculatori edilizi. Di preciso 11 parchi con una superficie tra 301 e 1.000 ettari e 5 con una superficie tra 5.000 e 10.000 ettari. Resta da annotare che i due Parchi Nazionali "della Majella" e "Gran Sasso e Monti della Laga" sono minacciati da vari progetti imprenditoriali: nel Parco della Majella dovrebbero sorgere nuovi impianti di arroccamento per sport invernali, in più è diventato soggetto a ricerche petrolifere. Il Parco Gran Sasso invece dovrà subire le conseguenze di un terzo traforo della montagna (Gran Sasso) e di un potenziamento degli impianti sciistici. Di fronte a queste prospettive, molti intellettuali hanno firmato un appello per la salvaguardia dei Parchi, tra questi Dacia Maraini, Franco Pedrotto, Carlo Caracciolo e Giulia Maria Mozzoni Crespi.