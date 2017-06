Segale: come si cucina, ricette e proprietà

Pianta erbacea annuale dall'alta e robusta spiga, la segale cereale si distingue dal frumento, cui assomiglia, per i semi più lunghi e sottili. Cresce bene ad altitudini elevate; è tipica infatti di molte zone montagnose dell'Italia e dell'Austria e non richiede, per la sua coltura, né concimi né cure particolari del terreno.

Le proprietà della segale

Gli usi della segale

Le ricette più gustose a base di segale

Ecco una ricetta facile facile per sostituire il pane a tavola: le piadine segale e noci sono gustose, energetiche e adatte ad accompagnare molte pietanze.