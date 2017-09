Tesla presenta Powerwall, la batteria per la casa che ti fa vivere off-grid

Dalla California Elon Musk lancia Powerwall, il nuovo sistema di stoccaggio dell'energia dedicato alle utenze domestiche. Un nuovo pacco batterie agli ioni di litio targato Tesla, in grado di immagazzinare 7 o 10 chilowattora, a seconda di quanto si è disposti a spendere. Il sistema di stoccaggio, secondo quanto riporta Tesla, sarà disponibile entro la fine dell'estate e costerà dai 2.600 euro a poco più di 3.100 euro, senza il costo dell'inverter e per ora sarà disponibile solo per il mercato americano. Nulla sembra lasciato al caso e, come marchio di fabbrica, anche Powerwall ha delle linee ricercate, morbide, d'impatto. Il pacco batterie misura 130 centimetri in altezza, 86 centimetri in larghezza e solo 18 in larghezza. Una batteria “quasi” portatile, in grado di assorbire l'energia di quello che Musk definisce come “un pratico reattore a fusione nel cielo chiamato sole”.

For the future to be good, we need electric transport, solar power and (of course) ... pic.twitter.com/8mwVWukQDL — Elon Musk (@elonmusk) 29 aprile 2015

Immagini via Youtube e Tesla Motors