Pranzare a scuola con il bio menù

Molti genitori, impensieriti dalle numerose denunce degli scorsi anni relative alla qualità del cibo servito nelle scuole e dall'allarme mucca pazza, hanno richiesto, quale garanzia di qualità e di salute, un maggiore controllo igienico-sanitario e l'inserimento di prodotti provenienti da agricoltura biologica. Spesso con successo. Un italiano su tre mangia un pasto fuori casa e uno su cinque lo consuma nei servizi di ristorazione collettiva. Tra questi, quasi tre milioni sono bambini, costretti ad abituarsi fin da piccoli a ritmi, sapori e rumori diversi da quelli casalinghi. Sono trecento le Amministrazioni che propongono mense bio nelle scuole (fonte Aiab al 04/10/2001). Il primo Comune a sperimentare l'introduzione di derrate biologiche all'interno delle mense, è stato quello di Cesena, nel 1986, con il progetto Pappamondo. Partiti dapprima con tre asili nido e due scuole d'infanzia, nel giro di tre anni il bio menù si è affermato in tutte le mense scolastiche del Comune, per un totale di 2.400 pasti giornalieri serviti negli asili nido, nelle scuole materne, elementari e medie. Altre due esperienze indicative, sono quelle portate avanti dal Comune di Grugliasco (Torino), e dal Comune di Padova, che attualmente propone derrate alimentari biologiche (pesce e carne escluse) in tutte le mense degli asili e delle scuole materne e frutta bio nelle restanti scuole non ancora comprese nel progetto. A questi si sono aggiunti, via via, il comune di Firenze, con un progetto che coinvolge il 10% degli scolari fiorentini, quello di Bologna, che ha scelto di provare il gradimento di questi prodotti un giorno la settimana e quello di Napoli, che ha dovuto affrontare il problema non indifferente dei maggiori costi. Ultimo, cronologicamente parlando, il Comune di Milano, che ha annunciato con l'inizio di questo anno scolastico, l'inserimento di prodotti biologici negli oltre 70.000 pasti giornalieri. Confrontando i dati, sembra siano prevalentemente i Comuni più piccoli ad aver fatto una scelta di qualità, superando i luoghi comuni che spesso dipingono il biologico come più deperibile, più costoso e più brutto del convenzionale. Certo la scelta di molte catene della grande distribuzione di offrire ampio spazio al prodotto bio, ha aiutato notevolmente la causa del biologico, che oggi deve ancora combattere con una certa diffidenza, del tipo "ma sarà biologico davvero?". Il problema più rilevante che le Amministrazioni devono affrontare è quello dei costi maggiori dei prodotti biologici, ma anche sotto questo aspetto il Comune di Cesena è da prendere come esempio: la scelta di limitare l'impiego di carne ha consentito all'Amministrazione di risparmiare rispetto al menù convenzionale. In fondo, se è vero che una buona alimentazione nei primi anni di vita preserva dalle malattie, l'inserimento del bio menù nelle mense scolastiche è un vero e proprio investimento per il futuro! Betty Pajè