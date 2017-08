Precauzioni ed equipaggiamento necessario

Precauzioni per la somministrazione del massaggio. Specialmente dopo il primo trattamento alcuni pazienti avvertono uno strano indolenzimento muscolare. Niente paura, ciò dipende dal fatto che il massaggio ha stimolato il funzionamento di alcune parti del corpo che erano da tempo scarsamente esercitate. Anche se l'indolenzimento muscolare che può seguire al massaggio non solo è normale ma è generalmente indice di beneficio, è possibile, talvolta, prevenirlo cercando di rilassarsi il più possibile. In linea generale il massaggio non va mai praticato in caso di:

ipertensione arteriosa,

disturbi cardiaci,

osteoporosi,

gravidanza,

discopatie gravi con possibili ernie.

Non trattare le parti del corpo che siano state operate chirurgicamente da meno di un anno o in cui siano state inserite placche metalliche o protesi;

Non manipolare direttamente le vene varicose;

Non effettuare blocchi circolatori durante il ciclo mestruale o in caso di pressione arteriosa elevata;

Non lavorare direttamente su ferite, abrasioni e irritazioni cutanee;

Non massaggiare le parti muscolari particolarmente infiammate.