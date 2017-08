Premi e progetti della Biennale di Architettura di Venezia

I premi. Il Leone d'Oro per il miglior progetto della mostra "People meet in architecture" è stato assegnato a uno studio giapponese, Il Leone d'Oro per la migliore partecipazione nazionale è andato al Regno del Bahrain, il Leone d'Argento per i giovani partecipanti più promettenti a professionisti belgi-olandesi. Il Regno del Bahrain, spiega la motivazione, ha colpito la giuria "per la lucida ed efficace autoanalisi della relazione del Paese con il rapido cambiamento della sua linea costiera". Il Leone d'Oro per il miglior progetto della mostra "People meet in architecture" è andato a junya.ishigami+associates, "cui la giuria desidera riconoscere la visione unica ed eccezionalmente rigorosa del suo autore, Junya Ishigami: il lavoro spinge all'estremo i limiti della materialità, visibilità, tettonica, leggerezza e, in ultimo, dell'architettura stessa". Il Leone d'Argento è stato assegnato a Office Kersten Geers David van Severen in collaborazione con il fotografo Bas Princen come "riconoscimento delle notevoli potenzialità degli architetti e della loro attuale collaborazione". Durante la cerimonia sono stati inoltre consegnati il Leone d'Oro alla carriera a Rem Koolhaas e il Leone d'Oro alla memoria a Kazuo Shinohara, assegnati dal consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, su indicazione del direttore, Kazuyo Sejima. La presentazione del direttore Kazuyo Sejima, l'architetto giapponese vincitore del Pritzker Prize 2010 (il Nobel per l'architettura) ha spiegato così la sua Biennale intitolata "People meet in architecture": "La sensazione diffusa è quella di vivere in una società post-ideologica. Siamo più che mai parte della Rete. La comunicazione mediata condiziona le relazioni interpersonali. La nostra cultura, così come la nostra economia, da tempo sono diventate globali. Tutto ciò ha cambiato non solo le condizioni materiali del nostro presente, ma anche il modo in cui lo concepiamo. In questo contesto, siamo convinti che l'architettura abbia il potere di aprire nuovi orizzonti" Il Padiglione Italia Secondo Luca Molinari, il curatore del Padiglione Italia della XII Biennale d'Architettura di Venezia, "dall'Italia viene una risposta seria, nonostante il nostro sia il Paese occidentale in cui più è difficile costruire il nuovo, oppresso da una forbice tra edilizia diffusa e buona architettura - drammaticamente aumentata negli ultimi due decenni - e dalla problematica coesistenza con la tradizione e la classicità che costituiscono parametri spesso invalicabili per la progettazione del futuro e del presente". Il cuore del Padiglione è Laboratorio Italia, un'esposizione di progetti realizzati rispondendo a esigenze reali della comunità tenendo conto dell'ambiente e del patrimonio storico: l'ampliamento di una scuola a Bari (ma0), la costruzione di una biblioteca in provincia di Bergamo (Archea Associati), di un centro sanitario a Lesmo (Guidarini & Salvadeo), la risistemazione di un parco pubblico a San Donà (Cino Zucchi), fino all'impegno etico e solidale per Paesi del Terzo Mondo, in Burkina Faso, Sudan, o riutilizzando i beni sequestrati alle mafie (Castelvetrano, Caserta). Altri architetti si misurano con un'edilizia popolare nuova rispetto alle nostre attuali periferie, e sono infine da sottolineare gli interventi di restauro in una prospettiva di modernizzazione che non violenti il passato (Rota all'Arengario di Milano, Piano alla Fondazione Vedova di Venezia).