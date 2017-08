Premio per il trasporto sostenibile 2016: votate la vostra città preferita

Siete pronti a votare la vostra città sostenibile preferita? L'Istituto per le politiche dello sviluppo dei trasporti (Itdp) invita cittadini, associazioni e istituzioni a nominare le città in grado di competere per il Premio trasporto sostenibile 2016. Fino all'undici settembre 2015 è possibile inserire su staward.org la propria città o un'altra meritevole. Dal 2005 il Premio per il trasporto sostenibile ha riconosciuto le migliori esperienze per quanto riguarda la vivibilità urbana oltre che la mobilità sostenibile. Il premio viene assegnato di gennaio a una città per i traguardi raggiunti l'anno precedente. Le nomine sono accettate da chiunque, anche governi, associazioni della società civile e istituzioni accademiche. Le nomination devono però includere informazioni verificabili sul progetto e contatti per informazioni che riguardano il luogo scelto.

Londra è stata premiata nel 2008 per la Congestion Charge, tassa che ha finanziato il trasporto pubblico