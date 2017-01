Prendere coscienza del corpo per meditare meglio

Per meditare è utile mettersi comodi, e ascoltare il respiro. Quando si percepisce il ritmo del respiro, si prende coscienza del corpo e ci si rende conto che respiro e ritmo riempiono il corpo. Non solo i polmoni ma tutto il corpo. Lo scopo di questa meditazione consiste nel rendersi conto di tutto il corpo. E di quale posizione il corpo prenda automaticamente. Tutto il corpo, ovvero le sue varie parti, con le relative varie posizioni: come sono messe le spalle, la testa, il ventre, il petto. E se ci sono contrazioni, tensioni, squilibri per ogni parte. Si osservi senza modificare a è bene vedere tutto così com'è. Si osservi, si contempli come spettatori stupefatti. Ma non si agisca. Aver preso contatto con il nostro corpo, ne rende consci i meccanismi: cioè, le abitudini. Sono le abitudini che producono i difetti e le future malattie. E' utile prendere nota mentalmente della posizione delle varie parti del corpo. Perché prendere coscienza del corpo vuol dire iniziare ad avere la padronanza di esso. E questo favorirà la futura possibilità di modificare le abitudini, di correggere i difetti, di conservare la salute; ma anche di guarire facilmente alcune disturbi o malattie. Questa è solo una premessa che consente di intuire anche la responsabilità dell'essere non solo i proprietari ma anche i padroni del nostro corpo e di ogni suo aspetto vivente: in fondo, un po' come diventare la divinità per le piccole vite che ci animano. Avendo coscienza della posizione del corpo e del ritmo del respiro, si termini - dolcemente - la meditazione. Questa meditazione è introduttiva alle tecniche meditative yoga (indiane) e buddiste zen (giapponesi).