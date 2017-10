Prendere il sole, non abbronzarsi

Prendere il sole dona al corpo vitamina D, che ha la proprietà di fissare il calcio nelle ossa, generando una rivoluzione biochimica ad azione molteplice: immunitaria, metabolica, ormonica. L'esposizione va fatta gradualmente, di preferenza prendendo il sole "in movimento" così da permettere che le varie parti del corpo beneficino a turno dei raggi in un'alternanza naturale. La pelle che respira libera al sole, per tempi intelligentemente moderati, si rafforza e si tonifica, emana il profumo della salute. L'alimentazione ricca di frutta e verdura colorata (arancione, rossa, violetta o verde scura), cereali integrali e pesce azzurro sono ottimi coadiuvanti per beneficiare di tutti gli effetti positivi del sole. Anche bere molta acqua fa bene; il tè verde, ricco di sali minerali e antiossidanti può essere un valido sostituto. No, invece, alle esposizioni prolungate negli orari più caldi.. ed è bene ricordarsi che ci si abbronza anche sotto l'ombrellone! Consigliamo di Utilizzare creme idratanti che contengano sostanze naturali come la vitamina A, C ed E. Attenzione alle etichette dei prodotti e se potete usate alimenti freschi come il cetriolo che grazie alla sua azione lenitiva, rinfrescante e astringente è indicato per maschere e trattamenti doposole. Esiste inoltre un'alga, si chiama "spirulina", ricchissima di betacarotene e sali minerali, ingredienti fondamentali capaci di proteggere la pelle dai raggi solari, favorire il processo di abbronzatura e mantenere stabile l'equilibrio idro-salino del corpo. Un valido integratore alimentare a base di spirulina si trova in erboristeria sotto forma di compresse o in polvere da prendere in anticipo di 3 o 4 settimane prima dell'esposizione al sole. Un ultimo consiglio: non eccedere con l'uso degli occhiali da sole. Quando il sole non è alto esporre gli occhi, chiusi o socchiusi, fa bene. Va poi ricordato che solo gli occhiali con lenti di vetro attenuano i danni dei raggi ultravioletti. Evitate quindi gli occhiali "finti" venduti solo per estetica e con lenti di colore viola, rosa e rosso, meglio preferire lenti sulle tonalità del grigio e in ogni caso garantite dall'ottico.

Sonia Tarantola