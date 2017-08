Prevenzione “sportiva”

Studi e ricerche sull'argomento sono molto chiari: chi pratica attività sportiva regolare ha una diminuzione dei "fattori di rischio", una maggiore capacità di mantenersi in salute e di recupero. Ecco perché i costi sanitari di una "popolazione allenata" sono sicuramente inferiori di quelli di una popolazione che non lo è. Non è raro sentire i medici consigliarci di praticare del movimento. In alcuni Stati, ad esempio la Svizzera, viene incentivata l'iscrizione e la pratica di attività fisica a scopo preventivo attraverso il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti per l'iscrizione ad attività specifiche o generiche in centri fitness che abbiano superato dei controlli di qualità previsti dalle assicurazioni. Ma quali sono gli effettivi benefici che si possono ottenere? Sono generalmente vari a seconda che le attività svolte siano prevalentemente aerobiche, toniche o di natura mista.