Nana Ashour: la prima ragazza batterista di Gaza, fonte di ispirazione per le sue coetanee

A sedici anni Nana Ashour ha già le idee molto chiare: da grande sarà una batterista provetta e nessuno potrà impedirglielo. Per questo tutti i giorni prende lezioni di musica e percussioni nella scuola di musica Sayed Darwish. Non vi sarebbe nulla di strano in un sogno che ormai accomuna migliaia di adolescenti di tutto il mondo, se non fosse che Nana Ashour vive a Gaza. Qui è, in pratica, la prima e unica ragazza a suonare la batteria.

La passione per la musica nata in Egitto

La dura realtà a Gaza

Alcuni genitori sanno che le loro figlie hanno talento, ma preferiscono non affrontare la società. Questo influenza le ragazze e le scoraggia perché sentono che il loro talento è un tabù o un atto inaccettabile.

L'appoggio dei genitori e della madre

La prima ragazza batterista di Gaza, fonte d'ispirazione per le sue coetanee

Immagine di copertina: Nana Ashour, la prima batterista di Gaza. Foto by MME/Mohammed Asad.