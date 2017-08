Primavera secondo la medicina ayurvedica

Questi principi fondamentali della medicina ayurvedica a loro volta sono regolati continuamente da cicli che da sempre ritmano il loro variare, nell'arco della giornata, durante le quattro stagioni, nel corso della vita stessa, con effetti diversi sul buon funzionamento della salute. La primavera è la stagione Kapha perché è caratterizzata da un prevalere di questa energia sulle altre due, che può favorire la comparsa di sintomi fastidiosi come raffreddori, allergie, anoressia, svogliatezza, sonnolenza, abassamento dell'umore fino alla depressione. Le misure che l'ayurveda raccomanda sono principalmente di preferire un'alimentazione più leggera sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Riduzione del consumo di grassi, latticini e carni, facendo il consumo di alimenti dal sapore amaro, piccante e astringente. In questa stagione la natura ci offre erbe amare come il tarassaco e la cicoria, che svolgono un'ottima azione depurativa. Alimenti consigliati sono: orzo, miglio, segale, mais, zenzero fresco, lenticchie, formaggi di capra, miele. Speziare i cibi. Oltre alla alimentazione che ha carattere prioritario si raccomanda di non eccedere nell'indugiare a letto e nel sonno diurno, utilissima la pratica di esercizi fisici. Nelle giornate calde fare uso di tisane allo zenzero. Romeo Compostella