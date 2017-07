Primi giorni con un cucciolo di cane

Se hai scelto un cucciolo di età compresa tra i 2 e i 2 mesi e mezzo (momento ideale per l'adozione), per evitare che nei primi giorni si senta troppo solo e spaesato e si produca, soprattutto durante le ore notturne, in "proteste" fatte di "pianti e abbai lancinanti", sarà bene aiutarlo affinché avvenga nel modo meno traumatico possibile il passaggio tra l'ambiente dove è nato e dove ha vissuto con la mamma e gli altri componenti della cucciolata, e quello del tutto nuovo per lui, della nostra dimora. Una buona soluzione è quella di far coincidere l'inizio della convivenza tra noi e il nostro amico di zampa con l'inizio di un fine settimana o di una vacanza. Avremo così abbastanza tempo per abituarlo gradualmente a badare a se stesso senza il bisogno di una presenza continua al suo fianco. Inoltre durante la prima settimana sarà bene metterlo a dormire in camera con noi e spostare di giorno in giorno la sua cuccia da vicino al nostro letto verso la porta e poi fuori dalla stanza, fino al posto definitivo che abbiamo stabilito per lui. Per quanto riguarda la cuccia, nelle prime settimane, in attesa che la nostra convivenza con lui superi il primo periodo di assestamento, si può utilizzare uno scatolone di cartone provvisto di fori finestra e di un'entrata chiudibile quando c'è bisogno che stia "al suo posto" e ci lasci fare, per esempio, le pulizie di casa. Per rendere il più piacevole possibile questa dimora provvisoria, al suo interno gli somministreremo i pasti e gli daremo come compagno un peluche in cui avremo sistemato una sveglia che faccia tic tac, in grado di ricordargli il battito cardiaco della mamma. Claudio Ottavio Medico veterinario