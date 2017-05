Consigli utili su cosa fare al primo calore del cane femmina

Segna l’inizio della vita adulta della cagnolina ed è un vero spartiacque per la sua formazione fisica e comportamentale. Il primo calore, infatti, è davvero un evento importantissimo per la nostra amica a quattrozampe e va affrontato con cognizione di causa e con le necessarie precauzioni. Non dimentichiamo che il calore indica che la cagna è fertile e che può, quindi, essere fecondata e di conseguenza dar vita a una cucciolata. Un fatto, questo, nella norma per un soggetto di allevamento, ma denso di incognite se una gravidanza indesiderata può comportare problemi sia alla piccola a quattro zampe, sia al proprietario e alla famiglia che la ospita.

Il primo calore: differenze fra taglie e razze

Le fasi del ciclo estrale

Proestro

Estro

Metaestro/diestro

Anaestro

Cosa fare se la cagnetta non va il calore