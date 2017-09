Principi e pratica della moxa

Lo straordinario interesse sollevato in Occidente dall'agopuntura ha però lasciato in ombra alcune pratiche complementari di questo grande sistema terapeutico. Una di queste è la moxa: l'applicazione terapeutica del calore ai punti di agopuntura. In realtà, le due modalità (uso degli aghi e uso del calore) sono indivisibili, e in Oriente sono state per millenni sviluppate congiuntamente. Il valore della moxa si rivela essenzialmente nel trattamento dei disturbi cronici, nelle condizioni di carenza energetica e in quelle aggravate da condizioni climatiche avverse. Le proprietà seccanti e riscaldanti tipiche della moxa costituiscono una fornitura di energia dall'esterno dell'organismo; in tal modo la moxa si rende complementare agli effetti degli aghi i quali muovono l'energia all'interno del corpo. Questo libro, primo in Occidente, mira a fornire una guida esauriente e una panoramica completa dei diversi metodi e tecniche della moxa, presentando anche uno schema delle principali applicazioni terapeutiche.