Pro-E-Bike, così l’Unione europea promuove la bici elettrica

Criticata, vituperata, costantemente al centro del dibattito politico e ora anche “sfregiata” dalla fuoriuscita della Gran Bretagna, l’Unione europea ha, in realtà, meriti tutt’altro che marginali in materia di promozione della mobilità sostenibile. Fra i progetti finanziati dalla Ue, ad esempio, c’è il piano Pro-E-Bike che, come intuibile dal nome, mira a favorire la diffusione delle biciclette elettriche nei 28 Paesi – pardon, ora 27 Paesi – facenti parte dell’Unione.

La bici elettrica sostituisce lo scooter

Una lunga carriera per le cargo bike

Le e-bike sono ideali per il trasporto a corto raggio

Ciclabili adattate alle cargo bike