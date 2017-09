Prodotti biologici?

Secondo gli ultimi rilevamenti effettuati da Ismea/Nielsen, i consumi alimentari di prodotti biologici confezionati crescono in ogni area geografica italiana. Vediamo ora quali prodotti bio prediligono gli italiani e dove si recano abitualmente per acquistarli:

Prodotti ortofrutticoli freschi e sfusi- a fronte di un incremento complessivo del 6,3 per cento del costo di questi prodotti, sono stati registrati aumenti per mele (+16,2 per cento), zucchine (+12,1 per cento) e soprattutto melanzane (+79,4 per cento).

Pane e uova in vetta- anche pane, biscotti, dolciumi e snack registrano aumenti del volume di vendita domestica tra il 13 e il 19% e ottimi risultati si registrano anche per le uova bio, con un +7,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2009.

Dove vengono acquistati i prodotti bio- al primo posto si collocano gli ipermercati, che, rispetto ai primi 11 mesi del 2009, hanno segnato un +22 per cento; risultati positivi anche per supermercati (+1,6 per cento), negozi tradizionali (+42 per cento), piccoli punti vendita alimentare al dettaglio (+25 per cento) e hard discount (+15, 6 per cento).

Il commento- "Il confronto tra l'andamento gennaio-ottobre 2009 e i primi 10 mesi del 2010 indica che gli acquisti di prodotti bio per il consumo domestico sono cresciuti del 12,1%" ha sottolineato Sergio Rossi, ad di Fiere e Comunicazioni, organizzatore della nuova fiera professionale BtoBIO EXPO dedicata al biologico certificato.