Prodotti biologici e ogm : chi sono i buoni e chi i cattivi ? "La Repubblica" dell'11 aprile 2001, commentando la presentazione del nuovo libro del microbiologo Giorgio Poli sulle biotecnologie (pubblicato dalla Utet), riporta alcune affermazioni, alquanto inquietanti, di illustri personaggi presenti all'evento. "Frutta e verdura, geneticamente modificate ci possono e ci potranno proteggere dal cancro" - ha dichiarato il ministro Veronesi, facendo eco alle previsioni di Francesco Sala: "Nel giro di una ventina d'anni, la maggior parte dei vaccini verrà assunta con la lattuga che mettiamo in tavola". D'altro canto perché prendersela tanto con gli organismi geneticamente modificati, dice Silvio Garattini, sostenendo che la produzione da tecniche obsolete come quelle "tutto organico" comportano più rischi per la salute: "Le pianta non protetta da fitofarmaci, infatti, quando viene attaccata da funghi o virus, elabora da sé, a propria difesa, sostanze con attività pesticida, le quali sono, sì, "naturali" ma altrettanto tossiche per l'uomo". Dall'Ufficio Stampa dell'AIAB: Stupisce che persone di scienza possano essere così grossolane nel giudicare i prodotti derivanti da agricoltura biologica. Si potrebbe pensare male e sottolineare semplicemente la strumentalità di tali affermazioni, ma vogliamo tentare di fornire alcune informazioni che riparino alla parzialità di quelle fornite: * Per quanto riguarda le sostanze tossiche prodotte naturalmente dalla pianta per difendersi dall'attacco dei parassiti (in riferimento a quanto affermato da Sala), le sperimentazioni portate avanti fino ad oggi hanno dimostrato che le piante rustiche utilizzate nel biologico, in abbinamento alle tecniche colturali impiegate in agricoltura biologica (rotazione, sovescio, e così via) hanno una minore propensione allo sviluppo di micotossine. La eventuale presenza di micotossine è chiaramente legata più a cattivi sistemi di conservazione che di produzione, e potrebbe riguardare sia i prodotti da agricoltura biologica che quelli coltivati con la chimica. Non c'è nessun motivo per ritenere (e uno scienziato in realtà non dovrebbe "credere" ma "dimostrare"!) che i prodotti biologici contengano più micotossine di quelli convenzionali o OGM. * Il fatto che l'ambiente sia ormai inquinato da semi e polline OGM, nonostante la chiara espressione di rifiuto da parte dei consumatori e dei cittadini (quelli che il ministro ha il dovere di tutelare) non ci sembra un motivo sufficiente per abbassare la guardia... anzi! Oltretutto è un sopruso quello che gli agricoltori convenzionali e le ditte sementiere perpetrano ai danni degli agricoltori biologici o semplicemente di quelli che non vogliono gli OGM nei propri campi. Per concludere come associazione di 15.000 produttori e consumatori chiediamo al Ministro Veronesi di essere, come dovere di ogni ministro, il difensore anche dei nostri diritti, anche perché noi stiamo rispettando la legge, cosa che le ditte sementiere che vendono semi transgenici al momento non stanno facendo affatto. Cristina Micheloni Associazione Italiana per l'agricoltura biologica