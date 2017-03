Produrremo biodiesel dai rifiuti?

Si è conclusa la prima fase del progetto per la produzione di diesel ricavato dalla frazione organica dei rifiuti. Voluto dalla VCO Trasporti, azienda attiva nel settore del trasporto pubblico locale nella provincia del Verbano Cusio Ossola, si tratta della primo esempio in Italia nel quale un'azienda di trasporto pubblico diventa un laboratorio di sperimentazione per carburanti alternativi e non provenienti da fonti fossili. Di autobus alimentati a biodiesel, gas, ibridi o addirittura elettrici ne circolano già nel nostro Paese, ma in questo caso si è trattato di sviluppare un'intera filiera locale per la produzione di carburante da rifiuti, raccolti con la differenziata. Il progetto ha visto la collaborazione di organismi di ricerca come il GreenLab (laboratorio qualificato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) e Nanoireservice (società a cui fa riferimento il NisLabVCO, laboratorio di ricerca nel campo delle nanotecnologie e della scienza dei materiali operativo presso il Tecnoparco del Lago Maggiore a Verbania-Fondotoce). Si prevede così di ottenere il biocarburante ricavandolo dalle 12.000 tonnelate di rifiuti organici raccolti ogni anno utilizzando prevalentemente un processo definito pirolisi. Da qui si passerà alla raffinazione per trasformarlo in quello che viene chiamato appunto "greendiesel". La pirolisi è un processo termochimico utilizzato per decomporre i materiali organici e che si sviluppa portando in temperatura (450-600 °C) il materiale organico in assenza di ossigeno. In questo modo è possibile ricavare un bio-olio che possiede un elevato potere calorifico e - come testato dal laboratorio verbanese NisLabVCO - una composizione chimica che si conferma idonea alla successiva fase di raffinazione. I vantaggi di questa sperimentazione, una volta utilizzata su larga scala, sono evidenti. Oltre alla riduzione dei costi per l'acquisto di carburante da parte dell'azienda, saranno quelli ambientali ad avere maggior risalto: si utilizzerebbe una fonte energetica proveniente da rifiuti, senza togliere spazio alle colture alimentari, oltre ad avere una cospicua riduzione delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento da polveri sottili. Continua così la corsa verso l'introduzione di carburanti alternativi per favorire il raggiungimento degli obiettivi imposti dall'Ue, il 20-20-20. La strada intrapresa sembra quella buona.