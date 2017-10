Profondo blu

Il fascino esercitato dall'acqua su tutti noi è fuori discussione. L'acqua è il nostro elemento primordiale, ed il più diffuso nel nostro corpo. Tutta la vita viene dall'acqua e l'acqua stessa è fonte imprescindibile di vita. In Profondo Blu di Alastair Fothergill e Andy Byatt l'acqua è la vera protagonista. L'acqua del mare, con le sue suggestioni ma anche con il suo essere elemento sovrastante, a cui spesso le varie specie animali si abbandonano impotenti. Ma, come dicevo in precedenza, è il realismo l'assoluto protagonista di questo bellissimo lavoro. Attraverso le immagini ci sembra davvero di essere presenti, di essere parte di questo tutt'uno meraviglioso che è la vita nell'acqua. A tratti la macchina da presa segue gli animali, ci rende parte della loro vita (talvolta anche del dramma della loro morte: ma da morte nasce vita, questo lo sappiamo!), altre volte è un tutt'uno con le onde, con gli spruzzi del mare. Altre volte ancora, infine, ci guida attraverso suggestive ed incredibili panoramiche veloci sull'acqua, come un aereo che vola a bassa quota, e noi ne gustiamo appieno le sensazioni. Peccato, in certi casi,che non sia possibile avvertire anche i profumi. Ma chi, avendo visto il film, non ha avvertito, almeno interiormente, l'odore di salsedine, non ha sentito metaforicamente gli spruzzi sulla sua pelle, non si è trovato minacciosamente faccia a faccia con un'orca marina? Il lavoro dava tutte queste sensazioni, e molto di più. Anche quando, nelle profondità marine, la luce si attenuava, sino a scomparire. Ma lasciando il posto ad una vita completamente nuova e diversa. Una vita autentica, intensa, meravigliosa, in cui strani esseri sembravano pulsare nell'oscurità, riempiendola di una nuova vita. Un qualcosa che cattura, che è avvincente. Che dimostra appieno che anche un documentario può essere interessante quanto, se non più, di un film. Ma anche, e soprattutto, un modo per farci capire che quanto abbiamo su questo pianeta è un tesoro incommensurabile, legato a equilibri sovente fragili. Ed è nostro compito non spezzare questi equilibri, ma piuttosto preservarci, per poterci sempre stupire con autentica meraviglia. Sergio Ragaini