Progetto Cultura, l’arte esce dai caveau

Il concetto di fondo del "Progetto Cultura" presentato ieri a Milano da Intesa San Paolo è rendere fruibile a tutti un patrmonio artistico costituito da centinaia di opere d'arte che fino a questo momento non hanno un luogo in cui essere esposte. La prima banca italiana possiede infatti circa 10.000 opere; di queste, 1.000 saranno cedute ai poli museali di tre città, Milano, Vicenza e Napoli. Per il futuro è prevista anche l'apertura di spazi in altre città, prima fra tutte Torino. Grazie alla collaborazione delle Soprintendenze archeologiche e storico-artistiche, inoltre, saranno restaurate e restituite alla collettività 600 opere d'arte. Un'azione che acquista ancor più valore nell'anniversario dei 150 anni dall'Unità d'Italia, come afferma da Giovanni Bazoli, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, che sottolinea l'impegno del gruppo "nel fare cultura per fare l'Italia in questo momento di crisi della coscienza civile". Il patrimonio artistico che sarà distribuito nei diversi poli museali comprende reperti archeologici greci e magnogreci, icone russe, monete, dipinti di grandi artisti del Cinquecento e del Seicento, capolavori dell'Ottocento e del Novecento. Oltre alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza e alla Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli, già aperte al pubblico e che sono destinate ad accogliere un numero sempre maggiore di opere attraverso progetti di ampliamento e ristrutturazione, è significativa l'apertura del nuovo polo milanese. Prenderà il nome di Gallerie di Piazza Scala e occuperà 8.300 mq di nuovi spazi espositivi che saranno inaugurati il prossimo autunno. Nel progetto di Piazza Scala sono previsti due musei: il primo dedicato all'Ottocento, con 200 opere che celebrano Milano quale capitale del Romanticismo e dell'industrializzazione e che avrà sede a Palazzo Anguissola e nei Palazzi Canonica e Brentani; il secondo, che occuperà le sale di Palazzo Beltrami, ospiterà invece una selezione di opere della ricchissima collezione d'arte del Novecento di Intesa San Paolo. In programma, infine, c'è anche la riqualifica e ristrutturazione di Casa Manzoni. L'idea è quella di creare un quadrilatero che, anche in vista di Expo 2015, qualifichi Milano non solo come città del lavoro, del calcio, della moda e del design, ma anche come punto di riferimento della cultura italiana. O come ha affermato durante la presentazione il neosindaco, Giuliano Pisapia, "una capitale del sapere accessibile ai cittadini". Un modo, insomma, per scalzare il mito della "Milano da bere" e crearne uno nuovo (o riesumarne uno vecchio) della "Milano del sapere". Difficile, ma non impossibile.