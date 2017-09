Programma di training: Inline-skating

L'inline-skating è una disciplina nata negli Stati Uniti e giunta in Europa da pochi decenni. Le tecniche di base sono reletivamente facili da apprendere; chiunque sappia camminare e correre può praticare l'inline-skating che è quindi uno sport per tutte le età. L'inline-skating allena la resistenza, la coordinazione e la potenza e, grazie a questa combinazione, si caratterizza come sport ideale. Tuttavia, a causa del rischi cadute, è anche uno sport potenzialmente pericoloso, che va praticato con prudenza. Il rischio di contusioni può comunque essere ridotto grazie ad un adeguato equipaggiamento e ad una sicura padronanza delle più importanti tecniche di corsa e di frenata. Esiste la versione in line del jogging da preferire al jogging stesso: al contrario del jogging vero e proprio, infatti, quando si pattina vengono eliminate le fasi di volo e di appoggio durante le quali le articolazioni sono sottoposte talvolta a dinamiche particolarmente traumatiche. Iniziate con venti minuti leggeri di in line jogging per poi aumentare l'allenamento allungando di pochi chilometri il percorso. Raggiungete un tempo di allenamento di circa un'ora: questo è il primo traguardo per chiunque voglia migliorare la propria capacità di resistenza e non solo. Se cercate il massimo del divertimento andate a pattinare sui viali asfaltati, sulle strade che costeggiano laghi, fiumi o nei pressi delle dighe.

Sonia Tarantola