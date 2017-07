Project Malawi… per riaccendere la speranza

Esiste un Paese, situato nella parte meridionale del continente africano, di nome Malawi: 12.000.000 di abitanti, 900.000 malati di Aids, 1.000.000 di orfani e un?aspettativa media di vita di soli 37,5 anni. Il Malawi è vittima ricorrente di tragedie naturali come alluvioni e siccità e, secondo le valutazioni della Banca Mondiale, è uno dei 15 paesi più poveri del mondo. Per questo nasce Project Malawi, una grande iniziativa promossa da Fondazione Cariplo e Banca Intesa, in collaborazione con Comunità Sant?Egidio, Save the Children, Cisp e Associazioni scoutistiche del Malawi. Obiettivo prioritario del progetto è la lotta contro l?Aids, ma in realtà l?iniziativa è volta ad attuare un insieme di interventi coordinati che investe quattro diverse aree: - Salute e cura dell?Aids, programma sanitario atto a ridurre la trasmissione tra madre e figlio e avvio di attività di educazione alla corretta nutrizione dei bambini; - Assistenza e Cura degli Orfani, che prevede la promozione di un?integrazione degli orfani nelle comunità locali e lo sviluppo di programmi di adozione a distanza; - Sviluppo Locale e Microfinanza: sostegno e promozione dello sviluppo del territorio e creazione di opportunità imprenditoriali; - Educazione e Prevenzione, soprattutto in materia di sessualità e fenomeni discriminatori legati all?Aids. Il progetto, nato virtualmente nel dicembre del 2004, è stato avviato operativamente nel maggio 2005 con la firma di un protocollo d?intesa col governo malawaiano. Per il 2006 Project Malawi è stato selezionato tra le Onlus beneficiarie del contributo de ?La fabbrica del Sorriso?, il progetto sostenuto da Mediaset, Medusa e Arnoldo Mondadori Editore. Proprio in questi giorni, Marco Maiello, responsabile Project Malawi, è partito alla volta dello stato africano. LifeGate Radio l'ha raggiunto telefonicamente. Silvia Dugo Ascolta l'intervista a Marco Maiello