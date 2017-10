Pronto il film Springsteen and I: il Boss visto dai fan

Qualche mese fa anche LifeGate vi aveva invitati a mandare i vostri contributi per partecipare allo straordinario esperimento di cinema collettivo intrapreso dalla Ridley Scott Associates, la Black Dog Films e la Scott Free London per raccontare la vita artistica di Bruce Springsteen vista totalmente dal punto di vista dei fan. In questi giorni di tour europeo del Boss che tocca anche l'Italia (dopo la tappa di Napoli lo scorso 23 maggio, prossimamente quelle di Padova e Milano), esce finalmente il primo trailer del film che indica da subito le caratteristiche principali che ritroveremo nel film completo, che sarà presentato a livello internanazionale il 22 luglio prossimo: Springsteen & I sarà un film di forte impatto emotivo e dal grande carico emozionale per ciascun fan dell'artista. Il registra Baillie Walsh e la sua squadra hanno raccolto, visionato e selezionato centinaia di filmati provenienti da tutto il mondo contenenti aneddoti e pensieri dei fan del Boss. Lo stesso produttore esecutivo Ridley Scott ha definito il risultato finale come un film che conduce all'interno dell'intimo e potente legame che si instaura fra un artista e i suoi fan, che lo seguono ovunque e si connettono in modo così profondamente unico alla sua musica. E in effetti il fenomeno Bruce Springsteen non è solo musicale, ma anche culturale: va al di là di tutte le barriere linguistiche e, soprattutto, generazionali. Sul sito ufficiale il film viene presentato con queste parole: "Quaranta anni fa, Bruce Springsteen irrompe sulla scena rock e la cambia per sempre. La sua musica definisce una generazione, ma dietro le canzoni ci sono notevoli storie di fan che le hanno vissute. Ora il pubblico in tutto il mondo potrà scoprire come il suono di Bruce Springsteen è diventato la colonna sonora della nostra vita". In attesa di poter partecipare alla proiezione di Springsteen & I il 22 luglio (con un evento in contemporanea in tutto il mondo), dal 4 giugno sarà già possibile acquistare i biglietti per le proiezioni. Non resta che seguire nei prossimi giorni i canali social del rocker per avere più dettagli. Inoltre in questi giorni è attiva un'altra iniziativa dedicata ai fan: postando sull'account Twitter dedicato al film una propria foto accompagnati dal primo disco acquistato del Boss, si avrà la possibilità di entrare a far parte della locandina del film.