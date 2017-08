Proteggere gli ortaggi in serra

Luminosità insufficiente, umidità eccessiva, elevata disponibilità di fertilizzanti azotati, condizioni tipiche delle piante che crescono in serra, ma anche in appartamento, facilitano lo sviluppo di numerose malattie fungine e in primo luogo della botrite o "muffa grigia". Segno inconfondibile dell'infezione sono i frequenti appassimenti e la presenza di numerose strozzature lungo il fusticino delle piantine, sul quale spesso si manifesta un caratteristico feltro grigio-biancastro. Sulle piante già adulte il danno è spesso ancora più evidente. Le foglie e il colletto appaiono interessati da marciumi più o meno estesi su quali poi si sviluppa una muffa grigiastra. Per evitare l'insorgere della muffa grigia è necessario eliminare le cause predisponesti: quindi aerare le piante, evitare l'eccessiva umidità (soprattutto nel caso di piante d'appartamento, il consumo d'acqua è molto limitato), non esagerare con la somministrazione di concimi. Infine per rafforzare le difese delle piante contro la botrite, è consigliabile distribuire settimanalmente a partire dall'inizio di marzo decotto di equiseto (si prepara utilizzando 100 g di pianta fresca o 15 g di pianta secca per ogni litro d'acqua) o l'estratto acquoso d'aglio (75 g di bulbilli per ogni 10 litri d'acqua). Tali preparati si possono preparare in casa o acquistare nei garden center o negozi di prodotti per l'agricoltura ben forniti, in apposti formulati pronti per l'uso. Per difendere gli alberi da frutto dalle malattie fungine si può invece usare la tintura alcolica di propoli (8 cc per ogni 10 litri d'acqua) addizionata al decotto di equiseto. Mimmo Tringale