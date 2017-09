Proteggi il lupo, adotta gli asini

In sostanza, però, il ritorno del lupo in Svizzera (Ticino-Grigioni) potrebbe creare ovviamente qualche problema alle greggi. Per questo l'associazione Ufafp ha attivato un progetto per l'introduzione di cani da guardia e l'istruzione dei pastori, per aiutare gli allevatori più colpiti dai lupi. Ma c'è anche la possibilità di "assoldare" gli asini, molto più grandi dei lupi e efficaci quanto loro se minacciati. Il raglio degli asini è in grado di allarmare il pastore. Gli asini reagiscono con sensibilità a ogni disturbo, detestano ogni specie canina e difendono aggressivamente il gregge contro ogni intruso. Essi potrebbero, a quanto pare, rendersi utili per proteggere piccole greggi chiuse in recinti, che possono essere tenute d'occhio senza grossi problemi. In effetti, gli asini vengono per esempio utilizzati nell'America del Nord contro il coyote e in Namibia contro il ghepardo.