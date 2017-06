Protezione naturale, un aiuto per i pazienti in terapia oncologica

Il dottor Hamer ha sempre visto nel cancro un tentativo di risoluzione a un problema, una protezione del corpo a una richiesta dura e imperiosa della vita: gli organi ci sostengono e talvolta si ammalano pur di riuscire a farlo. Questo stesso medico, dopo la propria diagnosi di cancro, correlò l'esordio della malattia al trauma per la morte del giovane figlio. Davanti alla chiamata della vita un organo è destinato a rispondere. Di fronte a un problema del "nido" una donna reagirà forzando gli organi di accudimento, la mammella e l'utero. Se è la paura a minacciarci, a far breccia nella famiglia o nel lavoro, l'urina segnerà il territorio forzando vescica, prostata e reni. Davanti alle situazioni indigeste e ai bocconi amari da ingoiare gli enzimi digestivi faranno del loro meglio per aiutarci a risolvere e smaltire in fretta, ma forzeranno pancreas, stomaco e intestino. Questi semplici esempi ci inducono a pensare come la genesi delle malattie sia estremamente legata alle corde emotive, corpo e anima insieme. La risoluzione del problema pertanto non potrà prescindere da un aiuto che sostenga l'uno e l'altra. La metà dei pazienti in terapia oncologica utilizza rimedi naturali, cerchiamo dunque di capire quali sono i fitoterapici di reale aiuto verso i quali anche la ricerca scientifica ha già puntato l'attenzione.

I rimedi che forniscono protezione naturale

Aloe

Vischio

Phellinus linteus

Tasso

Melatonina