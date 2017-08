Vista imperfetta? Prova a guarire con il Metodo Bates

Si tratta di un fraintendimento: non è il metodo che è impossibile, è chi lo definisce tale che non lo ha mai provato! È prassi comune considerare la vista imperfetta come qualcosa che non si può guarire, né curare, ma solo "compensare" per mezzo di lenti. Questa affermazione viene tramandata a noi da secoli di studi e di "sacre scritture" oftalmologiche, accettate come vere. Dobbiamo ricorrere ad un pizzico di eccentricità per metterle in dubbio e dire che "se tutti affermano che è impossibile forse è perché nessuno ci ha mai provato". Una tale uniformità di opinioni sulla impossibilità di curare il proprio difetto di refrazione mediante il "trattamento senza occhiali" come descritto da W.H. Bates nel 1920, implica che nessuno ci ha mai provato, perché se qualcuno ci avesse effettivamente provato avremmo giudizi più articolati rispetto alla sua "impossibilità"! La verità è che nessuno ci ha mai provato a praticare il "Metodo degli occhi normali" per la cura della vista imperfetta. E siccome nessuno vuole mai confessare la propria ignoranza, allora meglio aderire alle opinioni correnti, che sostengono che "è impossibile", "è molto difficile", "nessuno mai ci riesce". Ecco perché questa favolosa tecnica di auto-trattamento non trova grande riscontro: perché nessuno ne sa niente e nessuno ha il coraggio di confessare la propria ignoranza! Il messaggio che viene da Bates è invece molto semplice: "vedere bene è facile, vedere male è molto difficile e richiede sforzo continuo". Egli scrive che in certi casi il passaggio dalla vista imperfetta a quella perfetta avviene in pochi minuti, in altri ci vogliono mesi di pratica continua e "tediosa". Ma è esperienza dei pochi che hanno provato ad applicare a se stessi il trattamento il verificare che la guarigione avviene ed è meravigliosa, riempie cioè i propri sensi di piena meraviglia, senza nessuna difficoltà assoluta. La persona intelligente, quando trova un unico assoluto giudizio sulla impossibilità di compiere un qualsiasi percorso, dovrebbe porsi il dubbio: "ma qualcuno ci ha mai provato veramente?". È questa una domanda filosofica che, a ben guardare, è il vero, unico motore esistenziale che conduce alla conquista di nuovi spazi di consapevolezza in tutti i campi dell'evoluzione umana. Rishi Giovanni Gatti