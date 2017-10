Prova su strada: il bello della brutta Nissan Ev 02

Per qualche ragione ricorda la A112, col suo tetto bombato, o la Ami6, quel batrace francese di quarant'anni fa. Entrando, anche il cruscotto delude, sembra un po' sguarnito. I lati brutti della Nissan Ev-02, versione totalmente elettrica della vivace Nissan Cube, finiscono qua. I lati brillanti cominciano con la messa in moto. Siamo stati a Ginevra, il giorno della presentazione della Nissan EV strategy, la strategia Nissan verso i veicoli elettrici. Su questa Nissan Ev-02 al posto del contagiri c'è l'indicatore di carica delle batterie. Il contachilometri ha un fine scala a 180 km/h. Non si gira la chiave, la messa in moto è immediata. "La macchina fruscia sulla strada e ci consente di parlare a bassissima voce - nota Giuseppe George Alesci, numero 1 comunicazione Nissan Italia, nostro tester d'eccezione - non c'è assolutamente rumore, si sente a malapena il rumore di rotolamento delle ruote". Passiamo da 20 a 80 km/h in due secondi, una progressione impressionante, in assenza di rumore. E' una caratteristica nota, la prepotenza della coppia dei motori elettrici, ma sentirla su strada colpisce sorprendentemente. In curva nessun rollio: una buona sensazione di tenuta. "Siamo a 90 km/h e sembra di stare su un jet - nota sorridendo Alesci - è l'accelerazione tipica di quella che si sente quando si è in fase di decollo. Questo fa sì che sembri d'essere su un aereo, o... su una nuvola". Essendo su un'auto elettrica, ci si aspetterebbe una sensazione di pesantezza, che so, il carico delle batterie. Invece la stabilità, l'aderenza e la prensilità sull'asfalto smentiscono ogni pregiudizio. Anche la frenata è sicura, salda come l'accelerazione. Ci deve essere un sistema di recupero d'energia in frenata. "La coppia è entusiasmante - conclude Joe Alesci - queste performance ce le si aspetterebbe da vetture sportive. La macchina parte in quarta e sembra non doversi fermare mai". Dopo il giro di prova, l'indicatore di carica delle batterie non s'è mosso. Avremo consumato 2 cent di elettricità. Anche per questo, scendiamo dall'auto elettrizzati.