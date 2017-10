Ho guidato un’auto a idrogeno, la Nissan X Trail FCV. Ora smettiamo di fumare

Ecco la Nissan X Trail FCV . Va, innanzitutto va. Non è un prototipo fantascientifico né un'astronave ma una seria produzione di trenta esemplari pre-serie, con la loro bella carrozzeria azzurrina, color del cielo e dell'idrogeno, le loro ruotone e la spaziosa abitabilità del modello di serie. Ma come va? Al giro di chiave, si sente solo un sibilo. Si accende un grande checkpanel che mostra flussi azzurri e circuiti di carica delle batterie. La tecnologia Fuel Cell fa sprigionare all'idrogeno gassoso tutta l'energia elettrica che serve a muovere quest'auto. Non è idrogeno liquido, quindi non dev'essere refrigerato, è gassoso; le abbiamo riempito prima il serbatoio da 70mpA grazie al macchinario Air Liquide. L'accelerazione pare discreta. Difficile parametrarla al modello a benzina. Pesa di più, 1.800 chili. Ma l'emozione di sentirsi spinti dal vento - anzi, dall'acqua, dato che l'unica emissione di questa Nissan X Trail a idrogeno è acqua - è impagabile. La ripresa invece è ottima. Siamo in quattro, in auto. La giovane PR che mi regge il microfono mentre registro le mie impressioni di guida, un ingegnere giapponese dietro e un driver americano. Eppure si fila! La spinta è poderosa, costante. Superiamo i 50 km/h in un sibilo (la silenziosità è una caratteristica vincente) e i 100 km/h con la medesima progressione. Il momento top è quando, a 120 km/h, mettiamo la freccia e superiamo in perfetta souplesse una station-wagon grigia a gasolio. Fa pena, piantata lì sulla sua corsia di destra con il suo tubo di scappamento all'aria, la nuvoletta di fumo... Io vado. L'abbiamo sorpassata e abbiamo un'autonomia di 500 km, con un pieno che, oggi, costa 50 euro. Potremmo arrivare a Roma senza emissioni inquinanti, potremmo girare per mezza Italia, potremmo andare al mare con l'aria condizionata e l'enorme bagagliaio carico di valige, potremmo... Invece dobbiamo tornare indietro. E' tutta nuova, questa macchina. E' nuova la propulsione, è nuovo il design anteriore con un frontale imponente, sorridente e privo della preistorica calandra che serviva a raffreddare un desueto radiatore. E' nuova la distribuzione di pesi, con il complesso Fuel Cell - motore - serbatoio razionalmente collocato tra il pianale e il vano anteriore. E' nuovo il modo di fare il pieno, con una bocchetta di derivazione aerospaziale e un tubo d'acciaio di 2 cm facile da usare come quello della pompa di benzina. Nissan ci promette che entro sette anni quest'auto sarà in vendita, a un prezzo intorno ai 60mila euro. Gli ingegneri devono sistemare un paio di cosette prima di produrla in serie. Speriamo si sbrighino. Non voglio rimanere a lungo con la sensazione d'aver guidato il futuro e di dover tornare al passato. Ultimi due flash, finita la prova su strada. Uno, un certo disagio, quasi vergogna, nel girar la chiave dell'utilitaria a gasolio che m'ha portato fin qui e risentire le vibrazioni e il suo rognoso borbottìo. Due, sto per accendermi un cigarillo. Ma no, non ho più voglia. Non fumo, oggi.

Caratteristiche principali del Nissan X-TRAIL FCV

Dati tecnici Lunghezza/larghezza/altezza: 4485/1770/1745 Peso veicolo [kg]: 1790 (1860) Posti: 5 Velocità max: 150 km/h Autonomia: 500 km Motore elettrico Tipo: Coassiale integrato con riduttore Potenza: max kW 90 Coppia max: 280 Nm Pacco celle combustibile: [sviluppato da Nissan] Cella combustibile: Elettrolita polimerico Batteria agli ioni di litio compatta (di tipo laminato) Sistema di alimentazione Gas idrogeno compresso Pressione max 70 MPa

Con un rapporto volume/potenza e peso/potenza di circa il doppio rispetto alla versione del 2003, il pacco di celle a combustibile firmato Nissan sviluppa 90 kW, potenza sufficiente per una velocità massima di 150 km/h. Raddoppiando la pressione di stivaggio dell'idrogeno (dai 35 MPa del modello 2003), l'autonomia di X-TRAIL FCV è stata aumentata di circa 1,4 volte e portata a 500 km. Al posto di una cella cilindrica convenzionale, è stata adottata una batteria agli ioni di litio sottile di tipo laminato, altamente efficiente e ultracompatta, che ha permesso di migliorare significativamente lo sfruttamento degli spazi interni. Le prestazioni e la praticità del Nissan FCV sono state migliorate: la velocità massima è passata da 145 km/h a 150 km/h, l'autonomia è salita da 350 km a 370 km (versione da 35 MPa) e lo spazio bagagli ha guadagnato 400 mm in più rispetto a prima.