Il primo esperimento ecologico, su "Science": citato da Darwin nel suo famoso libro "L'origine della specie", l'esperimento risale al diciannovesimo secolo e fu condotto da George Sinclair, capogiardiniere del Duca di Bedford, in Inghilterra. La scoperta è stata fatta da Andy Hector, dell'Imperial College di Londra e Rowan Hooper, dell'Istituto nazionale giapponese per gli studi ambientali. Dopo anni di meticolose investigazioni, i due ricercatori hanno ritrovato "Hortus Gramineus Woburensis", il libro orginale - datato 1816 - che descrive il giardino sperimentale di Sinclair, giardino costituito da 242 aree diverse, piantate con vari tipi di erbe spontanee in differenti tipi di terreno. La terza edizione dello stesso libro, risalente al 1926, riporta invece i risultati dell'esperimento e descrive come sia stato dimostrato che l'aumento della biodiversità delle specie piantate determini una maggiore produzione di biomassa. Ed è proprio la relazione fra biomassa e funzionamento degli ecosistemi, attualmente uno dei temi centrali dell'ecologia, ad aver spinto i due ricercatori al ritrovamento degli importanti documenti di Sinclair, custoditi fra i manoscritti rari del British Museum.