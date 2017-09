Puglia. Un impianto solare per ogni tetto

La Puglia è sempre più rinnovabile. E' stato infatti firmato un protocollo d'intesa tra la regione e alcune società (come Enel.si e Beghelli) per la solarizzazione dei tetti pugliesi. L'innovativo protocollo offre ai cittadini due opportunità per passare gratuitamente al solare grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico di piccola o media taglia (da 1 a 50 kW).

Nel primo caso, i privati e le piccole e medie imprese (PMI) possono decidere di appaltare la realizzazione a una società specializzata che si farà carico dei costi, ma che, in cambio, resterà proprietaria dell'impianto per vent'anni. Scaduto il periodo, l'impianto passerà gratuitamente al proprietario dell'immobile che, nel frattempo, avrà beneficiato di bollette più leggere. Nel secondo caso, il proprietario dell'immobile investe in prima persona nella realizzazione dell'impianto usufruendo, fin da subito, sia dell'energia prodotta che degli incentivi messi a disposizione dal gestore dei servizi energetici.

Secondo quanto dichiarato dall'amministrazione regionale e dall'assessore all'ambiente, Lorenzo Nicastro, si tratta di una sperimentazione senza precedenti in Italia che vedrà la collaborazione della Regione Puglia con diverse società.



La rivoluzione energetica è ufficialmente iniziata! Quale sarà la prossima regione che seguirà il buon esempio?