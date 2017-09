Perché l’estinzione di pulci e zecche non è una buona notizia

La notizia può risultare un respiro di sollevio per chi vive con cani e gatti, ma non depone purtroppo in favore della salute del nostro ecosistema. Parassiti come pulci, zecche e pidocchi sono minacciati di estinzione prima della fine del secolo come effetto collaterale dei cambiamenti climatici. Tutti sappiamo che questi parassiti sono fastidiosi e portatori di numerose malattie che, spesso, oltre al cane e al gatto domestico, possono creare problemi anche all’uomo che ne condivide lo spazio. Ma, allo stesso tempo, pulci e zecche hanno un ruolo fondamentale nell’ecosistema, un ruolo che il cambiamento del clima può sovvertire e annullare.

Pulci e zecche in via d'estinzione

Pulci e zecche nell’ecosistema