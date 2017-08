Puledro. La socializzazione

Dopo aver parlato di vacanze è giunto il momento di ritornare su temi più "seri". Vi avevo già raccontato quanto importante sia il contatto materno per il puledro appena nato, oggi proseguiamo nel percorrere le tappe della vita di un puledro che, in tempi veramente molto brevi, incomincia a socializzare con il resto del branco. Siamo davvero precoci noi cavalli! Pensate che già intorno al secondo, terzo mese di vita, il puledro, intensifica i contatti con gli altri elementi del branco. Mi ricordo che intorno a quell'età ho azzardato i primi approcci con gli altri cavalli ma devo dire che gli adulti non mi prendevano molto in considerazione, mi annusavano un po' incuriositi o mi guardavano con indifferenza e tutto si esauriva in questo modo. Invece ricordo che mi divertivo molto con gli altri puledri, all'inizio ho socializzato con i figli delle amiche di mamma, poi, piano piano, le amicizie si sono ampliate. Con i coetanei si giocava o, semplicemente, si rimaneva vicini vicini a pascolare, oppure ci si faceva le coccole grattandoci reciprocamente sul collo. Mi pare che voi umani abbiate chiamato queste coccole "mutual grooming", all'inizio lo si fa con mamma, in seguito diventa frequente anche tra puledri, le femmine lo fanno sia tra loro che con i maschi, invece tra maschi capita raramente. Un altro modo di fare amicizia e di coccolarsi un po' è quando due puledri si mettono uno di fronte all'altro e il collo del primo si sovrappone a quello del secondo... Questa cosa ricordo di averla fatta anch'io ma, ora che sono adulto, quando la vedo fare ai giovani puledri la trovo molto buffa! Da questi approcci si passa ad un'altra attività fondamentale per lo sviluppo fisico e psichico di noi cavalli: il gioco! Eh sì, perché è proprio attraverso il gioco che il puledro può raggiungere un adeguato sviluppo delle masse muscolari, un buon coordinamento e doti atletiche. Il gioco è importante anche dal punto di vista psicologico, è attraverso il gioco che avviene l'apprendimento di movimenti che torneranno utili nei combattimenti, nel corteggiamento e in tutto ciò che riguarda l'interagire con gli altri cavalli rendendo, in questo modo, il puledro più equilibrato. Io mi ritengo fortunato perché, da piccolo, ho avuto modo di giocare molto con gli altri puledri e, da adulto, ho continuato a giocare con il mio amico e proprietario. E' per questo che con lui mi trovo benissimo, mi accudisce e poi passa con me molto tempo, un po' mi chiede concentrazione e lavoro, ma spesso si gioca insieme e io mi sento come quando ero puledro e mi divertivo con i miei coetanei! Purtroppo non per tutti i cavalli è così, ogni tanto incontro qualche amico che mi racconta cose assurde. Ci sono cavalli che passano la loro vita nel box, il loro padrone va a prenderli e li porta direttamente a lavorare nell'arena, a volte non dedica loro neppure qualche minuto per sellarli perché c'è qualcun altro che lo fa per loro e non li degna di uno sguardo... insomma molti cavalli hanno un "rapporto non rapporto" col loro padrone, e ci sono situazioni anche peggiori... Beh ora basta coi cattivi pensieri, chiudiamo in bellezza pensando a quanto sono buffi e nello stesso tempo teneri due puledri che giocano tra loro inseguendosi reciprocamente! Mi auguro davvero che tutti voi abbiate avuto modo di vedere queste simpaticissime scene, se non ci siete ancora riusciti vi consiglio di farlo, sono dei veri e propri spettacoli della natura! Ornella Lessio