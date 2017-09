Cristalli inquinati

Le capacità vibratorie dei cristalli, che permettono loro di rilasciare particolari energie terapeutiche e di assorbire quelle negative, li rendono molto vulnerabili e rischiano con il tempo di modificarne la funzionalità. A queste cause di deterioramento ne vanno aggiunte altre, come l'inquinamento acustico, i campi magnetici generati dagli elettrodomestici, i gas nocivi, lo sporco ambientale. E' quindi necessario che vengano protetti e puliti fin dal primo giorno, con operazioni che sarà opportuno ripetere di tanto in tanto. Pulizia in acqua E' uno dei metodi più efficaci, perché consente un naturale scarico dell'energia elettrostatica accumulata. L'ideale sarebbe lasciare i nostri cristalli in acqua proveniente da torrenti di montagna o da fonti naturali, ma in alternativa è possibile utilizzare acqua del rubinetto da lasciar scorrere sui cristalli. E' opportuno usare una ciotola che non sia di plastica, non usare mai acqua calda, ed eventualmente sciogliervi del sale grosso per aumentare le capacità purificatrici, ma non per pietre che contengano rame, nel qual caso è meglio l'argilla. Non tutte le pietre sono però resistenti all'acqua e tale metodo non va quindi usato ad esempio con il turchese, i lapislazzuli, la selenite e il salgemma. Pulizia con l'incenso Questo metodo di purificazione può servire per i cristalli che non consentono l'uso dell'acqua o dopo una seduta terapeutica, per rimuovere le emozioni e i pensieri negativi che i cristalli utilizzati possono aver assorbito. E' sufficiente quindi esporli al fumo aromatico di legni o resine, avendo cura di girarli spesso, fino al completamento dell'opera purificatrice. Rigenerazione alla luce del sole La forza naturale del sole è capace di rivitalizzare l'energia del cristallo, che può essere esposto direttamente, eventualmente immerso in una ciotola d'acqua o ancora meglio adagiato sulla neve, i cui cristalli potenziano l'assorbimento di cariche positive. Evitiamo comunque di esporre le nostre pietre alla luce troppo forte del mezzogiorno, preferendo le prime ore del mattino o la luce che accompagna il tramonto. Rigenerazione alla luce della luna Come noto la luce lunare possiede proprietà benefiche e purificatrici, le quali risultano particolarmente adatte per quei cristalli che ci accompagnano nella meditazione e nella ricerca spirituale, quando vogliamo risvegliare le nostre energie femminili ed intuitive che ci appaiono sopite. Rigenerazione con la piramide e il reiki Chi possiede una piramide, anche di piccole dimensioni, può indirizzare il suo campo energetico sul cristallo, lasciandolo sotto per un'intera notte e riportandolo così all'originale purezza. Quelle persone che hanno avuto l'attivazione del reiki potranno invece provvedere loro stesse alla energizzazione dei loro cristalli, con sedute di circa 30 minuti nel caso del reiki di primo livello, mentre con il secondo livello sono sufficienti 15 minuti. Anna Paioncini