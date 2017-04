Punire i bambini, come educare senza sculacciare

Punire i bambini è un sistema educativo efficace o una pratica inutile, se non addirittura dannosa? E quali sono le modalità con cui è eventualmente ammissibile e utile ricorrere alle punizioni? Negli ultimi decenni è cambiato in modo radicale il sentimento comune riguardo al punire i bambini a scopo educativo, sia in ambito privato e familiare che, per esempio, scolastico. Ma i genitori si trovano ancora a confrontarsi con dubbi e pregiudizi sulla reale efficacia delle punizioni a fini pedagogici.

Le punizioni fisiche sono sempre dannose

Punire i bambini: cosa tenere a mente

Punizioni ai bambini: la situazione in Italia