Putumayo: Latin Reggae – AA VV

Putumayo: Latin Reggae - AA VV Sarà perché è musica che nasce dall'oppressione e dalla fatica, sarà per il suo afflato spirituale, o più semplicemente perché se ben fatto porta chiunque a ondeggiare seguendo il suo ritmo in levare; fatto sta che il reggae è uno dei generi musicali più diffusi al mondo. In questa raccolta di artisti ispanofoni del modello originale è rimasto l'impegno sociale nei testi, tradotti in questo caso in spagnolo. Ovviamente però il reggae latino non poteva essere una mera copia di quello giamaicano, perciò si sentono vari influssi regionali.