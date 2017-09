Nuovo fotovoltaico a un passo dai 100 GW

Il traguardo dei 100 GW di potenza fotovoltaica installata a livello globale potrebbe essere già stato raggiunto nel primo trimestre di quest'anno secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Per il 2017, l'Epia (European Photovoltaic Industry Association) prevede addirittura una crescita annuale di 84 GW ogni anno. Questo perché, nonostante la flessione del mercato del fotovoltaico e nonostante le difficoltà economiche in cui versano molti Paesi, la nuova potenza installata continua a crescere anno dopo anno, con 31 GW installati lo scorso anno, portando il totale oltre gli 89 GW. Volendo fare un paragone, la potenza nucleare creciuta sempre nel 2012, si è fermata a 3,7 GW (dati Agenzia Internazionale Energia Atomica). Secondo quanto riporta il Rapporto Annuale sul mercato globale del fotovoltaico redatto dall'European Photovoltaic Industry Association, prima tra tutte rimane, innavicinabile, la Germania con con 7,6 GW, seguita dalla Cina con 5 GW, l'Italia con 3,4, gli Stati Uniti con 3,3 GW e il Giappone con 2. Grazie a questa crescita continua, l'energia elettrica prodotta da fotovoltaico rimane la terza fonte rinnovabile mondiale, dopo l'idroelettrico e l'eolico. L'Europa continua ad essere il mercato che spinge di più il settore, con il 55% del totale installato nei confini del vecchio continente. Da sottolineare però la consistente flessione avuta nel 2012, dato che nell'anno precedente si era regitrato un record del 70%. "I risultati del 2012 segnano un punto di svolta che avrà profonde implicazioni nei prossimi anni - ha dichiarato Winfried Hoffmann presidente Epia - il mercato mondiale del fotovoltaico si sta spostando dall'Europa ad altri Paesi nel mondo, che stanno dimostrando la volontà politica di sfruttare questo tipo di potenziale".