QC&I sas

La QC&I opera esclusivamente nel settore della certificazione delle produzioni agroalimentari. Come organismo di controllo è finanziato solo attraverso la propria attività ed è libero da qualunque tipo di legame economico, commerciale o associazionistico coi propri clienti. Il segno grafico del marchio trae origine dalla scrittura cancelleresca. La scelta di un segno calligrafico vuole sottolineare il compito specifico della Qc&I, che non è quello di promuovere la cultura del biologico né 'vendere' qualcosa, ma certificare la corrispondenza tra l'impegno del produttore controllato e le effettive caratteristiche del suo prodotto. La certificazione dei prodotti agroalimentari ottenuti con metodo biologico è possibile dopo che il produttore si è assoggettato a un programma di visite ispettive. Egli deve dimostrare che il sistema di produzione da lui utilizzato risponde effettivamente alle norme di riferimento, a questo punto l'Organismo di controllo rilascia la certificazione. Il controllo di base avviene annualmente, di solito in corrispondenza con un punto critico della produzione. La QC&I effettua anche delle verifiche analitiche, con prelievo di campioni (di prodotto, di piante, di terreno) da sottoporre ad analisi chimiche. Si controlla così l'eventuale presenza di residui di prodotti non ammessi. Sede: Villa Parigini, località Basciano 53035 Monteriggioni (Si) Tel. +39 0577 327234 fax +39 0577 329907 www.qci.it e.mail [email protected]