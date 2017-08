Qual’è il cioccolato migliore?

Tra un treno e l?altro, prendersi una pausa equa e solidale, un breve viaggio nel gusto e nella storia di un cioccolato speciale, per capirne la bontà con tutti i sensi? è questa la proposta di ?Il tuo cioccoLATO migliore?, una campagna di degustazione e informazione sul cioccolato equo e solidale nata dalla collaborazione tra Altromercato e Centostazioni. Dal 7 all?11 marzo, nella stazione di Milano Porta Garibaldi e in altre 31 stazioni italiane, volontari di Altromercato distribuiranno ai viaggiatori assaggi e materiale informativo sui prodotti al cioccolato, per spiegare a chi lo conosce già e a chi lo assaggia per la prima volta, tutto il gusto di un cioccolato buono per chi lo consuma e per chi lo produce. Buono per chi lo consuma, perché è puro cioccolato, a base di solo burro di cacao, senza grassi diversi aggiunti. Una garanzia di qualità superiore per i consumatori, specialmente dopo l?approvazione della direttiva europea che ha autorizzato nella produzione del cioccolato l?utilizzo fino a un massimo del 5% di grassi diversi dal burro di cacao. Si tratta spesso di grassi saturi, dannosi per la salute e che comunque conferiscono a cioccolato aromi diversi dal burro di cacao, un grasso naturale contenuto nelle cabosse di cacao, che costituisce circa la metà del contenuto utile delle fave di cacao. Buono per chi lo produce, perché è cioccolato equo. I tanti piccoli coltivatori di cacao in Ghana, Bolivia, Ecuador, Repubblica Dominicana grazie alla collaborazione con Ctm Altromercato ricevono per il loro lavoro un giusto prezzo, sottratto alle speculazioni delle Borse di Londra e New York. Un prezzo concordato direttamente con i produttori, nel rispetto del loro lavoro e della lunga storia che conduce dalla pianta del cacao alla tavoletta di cioccolato venduta al consumatore occidentale. Allora, appuntamento in stazione, per scoprire qual è il tuo cioccoLATO migliore! Gaia Garancini Cooperativa Chicomendes