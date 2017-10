Qualcuno vuol darcela a bere. Acqua minerale, uno scandalo sommerso

Il libro spiega bene, citando testi, interviste e documenti, tutte le dimensioni dell'affaire acque minerali: le leggi un po' troppo accondiscendenti verso alcune sostanze indesiderabili e i tentativi (abortiti) di cambiarle, tutti i contaminanti dell'acqua, come si costruisce, con la pubblicità,l'immagine di un'acqua minerale e i rillievi mossi dal Giurì di autodisciplina, le etichette reticenti, i problemi delle acque minerali e delle acque di rubinetto degli aquedotti. Molto interessante e circostanziato. Ciò che emerge è che il sottotitolo, "acqua minerale, uno scandalo sommerso", riguarda più la dimensione economica e sociale del lucroso business che la salute di noi assetati bevitori: è vero, i limiti di legge sono a volte un po' permissivi e i test non sono tempestivi, ma è anche vero che non si può mai generalizzare e ci sono acque minerali eccellenti... L'autore Giuseppe Altamore è un giornalista, lavora a "Famiglia Cristiana"; ha già pubblicato Europa, istruzioni per l'uso (Oscar Mondadori, 1992) e Tutte le parole dell'economia (Mondadori, 1994). ...Due righe L'acqua minerale non è forse più pura e più sana e, dunque, migliore per la salute di quella potabile? La prima ragione del male sta per l'appunto nell'ingiustificata credenza che l'acqua minerale sia più pura e più sicura dell'acqua potabile... è consentito alle acqua minerali di contenere sostanze come l'arsenico, il sodio, il cadmio in quantità superiori a quelle invece interdette per l'acqua potabile . Perché andare in libreria Se si è assetati di sapere... ciò che beviamo.