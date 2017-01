Quale futuro per l’energia dopo la Cop 21

Il documento di Parigi è importante perché è il frutto di un lavoro collettivo di 195 paesi ed è il primo accordo sul clima che comprenderà una qualche forma di azione per quasi tutti i paesi del pianeta. Purtroppo però lascia per il futuro la maggior parte delle decisioni e delle azioni più difficili. L'accordo obbliga i paesi ricchi e industrializzati a contribuire con almeno 100 miliardi di dollari l'anno per aiutare i paesi più poveri ad adattarsi ai cambiamenti climatici, e definisce le linee per revisioni periodiche volte a ridurre le emissioni nel corso del tempo. L'obiettivo di mantenere il surriscaldamento "ben al di sotto dei 2 gradi" è il risultato di un accordo condiviso. Ma ognuno di questi punti richiederà un processo supplementare perché possano avere un significato ed essere messi in atto.

I soldi per le rinnovabili

Tre volte energia dopo la Cop 21