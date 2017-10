Quale dieta, dopo le feste?

Risentiamo degli effetti dei pranzi pantagruelici di cui abbiamo goduto in questi giorni? L'importante è limitare i danni e assumere ora uno stile alimentare più sobrio e sano. Frutta e verdura per lo stomaco. La mucosa dello stomaco è rafforzata dalla vitamina A, contenuta in tutta la frutta e la verdura dalla buccia gialla, arancione, verde o rossa. Alcune vitamine del complesso B, vale a dire la B1, B3, B6, contenute soprattutto nei semi oleosi, sesamo, frutta secca, consentono invece il buon funzionamento dell'epitelio e un'adeguata secrezione gastrica. Una tisana per digerire e depurarsi. Dopo i pranzi festivi, è il momento delle calde tisane, con erbe che aiutino a digerire e depurarsi. L'angelica è una pianta tonica, che stimola le funzioni dell'apparato digerente, aumenta la secrezione dei succhi gastrici e riduce le emicranie dovute a cattiva digestione. Il finocchio e l'anice favoriscono l'eliminazione dei gas intestinali conseguenti ai fenomeni fermentativi dell'intestino, hanno proprietà antispasmodiche, vale a dire impediscono i crampi intestinali, sedano l'insonnia. La melissa ha proprietà digestive, antifermentative, attiva la produzione e la secrezione della bile e facilita il rilassamento. La menta stimola i processi digestivi, seda nausea e vomito, attenua spasmi e dolori colici. Grappe, erbe, amari... In alcune zone montane si usa mettere un paio di cucchiaini di "erba iva", achillea, nell'acquavite per renderla più aromatica e digestiva: è considerata dai montanari un toccasana per le sue qualità toniche, stomachiche, stimolanti. Anche le artemisie-genepy sono eccellenti erbe aperitive e digestive; coltivate ad alta quota nelle regioni occitane e Alpi Piemontesi, con esse si ottiene un ottimo liquore.