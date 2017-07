Quali sono i nuovi siti Unesco del 2016, in Europa e nel Mondo

Quest'anno all'Italia non ne è toccato nessuno, ma poco male: siamo già a quota 51 e le nomination 2017 sono già pronte. Parliamo dei 21 nuovi siti patrimonio dell'Umanità, selezionati ufficilalmente dall'assemblea Unesco che si è conclusa regolarmente il 18 luglio scorso a Istanbul, pur essendo stata interrotta dal golpe-lampo turco. Tra deserti, foreste, paludi siti archeologici e strutture architettoniche, le new entry del 2016 si trovano soprattutto in Europa, Asia e Medio Oriente. Con le nuove iscrizioni, la lista Unesco conta oggi 1052 siti, sparsi in 165 Paesi: di questi, i luoghi di interesse culturale sono 814, di interesse ambientale 203 e un mix tra i due 35.

Nomine Unesco 2016: i nuovi siti Patrimonio dell'Umanità

Filippi, Tracia

Arcipelago di Revillagigedo, Messico

L'arte rupestre di Zuojiang Huashan, Cina

Monoliti di Antequera, Spagna

Hubei Shennongjia, Cina

Mistaken Point, Terranova (Canada)

Nalanda Mahavihara, India

Marina di Nelson, Antigua

Sito archeologico di Ani, Turchia

Il paesaggio naturale e culturale dell'Ennedi Massif, Ciad

Le grotte di Gorham, Gibilterra

Parco nazionale del Khangchendzonga, India

Deserto di Lut, Iran

Parchi marini di Sanganeb e della baia di Dungonab Bay-isola di Mukkawar

Conjunto Arquitetônico da Pampulha

Nan Madol, Micronesia

Cimiteri medievali, Bosnia-Erzegovina

Ahwar, Iraq

L'architettura di Le Corbusier

I "qanat" persiani, Iran

Tien-Shan occidentale