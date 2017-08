Hayao Miyazaki

Chi è stato bambino agli inizi degli anni Ottanta ricorderà senz'altro la serie a cartoni animati Conan, il ragazzo del futuro, romantica storia di due ragazzini e di pochi sopravvissuti a un'ecatombe post-bellica in lotta contro un manipolo di cattivi che vogliono riprendere il controllo del pianeta terra. A tutti gli altri basterà sapere che La città incantata è stato il primo film non americano a incassare più di 200 milioni di dollari e, soprattutto, il lungometraggio d'animazione vincitore dell'Orso d'oro di Berlino nel 2002 e dell'Oscar nel 2003. Cosa lega queste due opere? Agli estremi di venticinque anni di storia del cinema d'animazione, nascondono entrambe la firma di Hayao Miyazaki, sceneggiatore e regista di capolavori quali Nausicaa nella valle del vento e La principessa Mononoke, considerato in patria non soltanto un padre del genere ma anche un grande autore, al punto che Akira Kurosawa ha affermato: "Credo che apparteniamo entrambi alla stessa scuola; condividiamo lo stesso rigore e lo stesso gusto per le storie umane su grande scala. Tuttavia provo un certo fastidio quando i critici accomunano i nostri lavori. Non si può sminuire l'importanza dell'opera di Miyazaki paragonandola alla mia". Le creazioni di Miyazaki, così come Galaxy Express 999 di Leiji Matsumoto, Ghost in the shell di Masamune Shirow, Akira di Katsuhiro Otomo, Metropolis di Rin Taro, possono essere considerate esemplari di quelle profonde differenze che separano le produzioni di grande qualità da quelle dell'industria nipponica dei manga e dell'animazione. Oltre alla cura per disegno e colonna sonora e allo spessore conferito ai personaggi, questo tipo di cinema è contraddistinto dalla presenza di un messaggio ecologico e dalla forza visiva delle ambientazioni futuristiche o surreali, che lasciano poco spazio alla morale consolatoria e alla poetica dell'happy end cui la produzione disneyiana ci ha abituato. Per questo, il pubblico di riferimento è quello degli adolescenti e degli adulti, anche se l'universalità delle tematiche trattate (in particolare in Miyazaki) rende queste "favole moderne" fruibili anche dai bambini. Vale la pena di riflettere sul fatto che la cultura giapponese - forse la società tecnologicamente più avanzata del mondo - abbia rielaborato le inquietudini e gli interrogativi suscitati dal processo di globalizzazione e dalla crescita costante dell'inquinamento planetario in una forma espressiva che nella tradizione occidentale è associata all'infanzia e al divertimento. Olimpia Ellero